РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Жительница городского округа Мытищи поблагодарила бригаду скорой помощи Мытищинской подстанции за профессионализм, сообщается в Instagram-аккаунте ГБУЗ Московской области «МОССМП».

«Жительница города Мытищи выражает благодарность 17-й бригаде Мытищинской подстанции скорой медицинской помощи и врачу Дрожжиновой Наталье Викторовне за профессионализм, сердечную теплоту и преданность любимому делу», - говорится в сообщении.

Медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, положены региональные и федеральные выплаты.