РИАМО - 25 июн. Движение трамваев ряда маршрутов временно изменилось днем в четверг на Строгинском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На Строгинском шоссе по техническим причинам трамваи №10, 15, 21, 30 временно ходят измененными маршрутами», — говорится в сообщении.

Вместо трамваев в настоящий момент работают автобусы.

Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.