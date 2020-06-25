РИАМО - 25 июн. Движение трамваев ряда маршрутов временно изменилось днем в четверг на Строгинском шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На Строгинском шоссе по техническим причинам трамваи №10, 15, 21, 30 временно ходят измененными маршрутами», — говорится в сообщении.
Вместо трамваев в настоящий момент работают автобусы.
Пассажиров просят быть внимательными и планировать маршрут заранее.
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