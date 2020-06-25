РИАМО – 25 июн. Федеральная кадастровая палата в апреле 2020 года приняла 48 тысяч пакетов документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав, это на 27% ниже, чем среднемесячный показатель I квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты.
Специалисты уверены, что такая тенденция связана с распространением коронавируса и введением ограничительных мер.
В среднем за месяц в первом квартале 2020 года принималось порядка 66 тысяч пакетов документов.
Всего за первые четыре месяца этого года для государственной регистрации права (ГРП) граждане подали почти 179,6 тысячи пакетов документов, для проведения государственного кадастрового учета (ГКУ) – 25,9 тысячи пакетов документов, для проведения единой процедуры ГКУ и ГРП – 16 тысяч.
Также в учреждение поступило 25,9 тысячи пакетов документов по заявлениям об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН), о внесении записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.
При этом оформить недвижимость можно не выходя из дома с помощью электронных сервисов.
Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.
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