РИАМО – 25 июн. Федеральная кадастровая палата в апреле 2020 года приняла 48 тысяч пакетов документов для проведения государственного кадастрового учета и регистрации прав, это на 27% ниже, чем среднемесячный показатель I квартала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной кадастровой палаты.

Специалисты уверены, что такая тенденция связана с распространением коронавируса и введением ограничительных мер.

В среднем за месяц в первом квартале 2020 года принималось порядка 66 тысяч пакетов документов.

«Невзирая на то, что ряд государственных услуг – в том числе в учетно-регистрационной сфере – можно получить дистанционно, в целом проведение операций с недвижимостью представляется гражданам менее комфортным», - говорится в сообщении.

Всего за первые четыре месяца этого года для государственной регистрации права (ГРП) граждане подали почти 179,6 тысячи пакетов документов, для проведения государственного кадастрового учета (ГКУ) – 25,9 тысячи пакетов документов, для проведения единой процедуры ГКУ и ГРП – 16 тысяч.

Также в учреждение поступило 25,9 тысячи пакетов документов по заявлениям об исправлении технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕРГН), о внесении записей о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя, о внесении сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

При этом оформить недвижимость можно не выходя из дома с помощью электронных сервисов.

Информацию, связанную с порядком подачи документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, составом пакета документов, а также о готовности документов можно получить круглосуточно по телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО): 8 (800) 100-34-34.