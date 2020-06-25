РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Ильинское шоссе в подмосковном Красногорске временно сузят до трех полос с 27 июня, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«С 27 июня в связи со строительством развязки Ильинское шоссе сузится до трех полос. На проезжей части будет организовано реверсивное движение», - говорится в сообщении.

С 7:00 будут две полосы в сторону Новорижского шоссе, одна - в сторону Красногорска, с 18:00 – наоборот.

Полностью восстановить движение планируется через две недели.