РИАМО - 25 июн. В Центральном административном округе столицы начались работы по комплексной модернизации коммуникационного коллектора «Новоконюшковский», он находится в эксплуатационной ответственности РЭК-2 ГУП «Москоллектор», говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Москоллектор».

«В рамках модернизации будут выполнены работы по усилению строительных конструкций, замена кабельных металлоконструкций, техническое перевооружение инженерных систем вентиляции и электрооборудования. Также с целью безаварийного диспетчерского управления технологическим оборудованием коллектора (вентиляторы, насосы, рабочее и аварийное освещение) будет выполнен ремонт диспетчерского пункта», - сказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.

Работы окончат в первом квартале 2021 года.

ГУП «Москоллектор» обслуживает 792 километра коммуникационных коллекторов, в которых проложено свыше 7,5 тысяч километров силовых кабелей, более 21 тысячи километров связей и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водопровода.