РИАМО – 25 июн. Сбербанк понизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1% до 11,9%, понижение коснулось также потребительских кредитов без обеспечения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также проценты снизили для ранее взятых под поручительство займов и займов для рефинансирования.

«На минимальные ставки могут рассчитывать клиенты, получающие зарплату или пенсию на карту банка; размер ставки также зависит от суммы и вида кредита и наличия поручителя», — говорится в сообщении.

Ранее банк ввел комиссию за денежные переводы между клиентами банка, если перевод составляет больше 50 тысяч рублей в месяц. Это ограничение можно обойти с помощью системы быстрых платежей.