РИАМО – 25 июн. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что голосование на избирательных участках является абсолютно безопасным, сообщает Федеральное агентство новостей.

По ее мнению, эпидемическая ситуация в стране сейчас стабилизируется. Она уточнила, что в середине марта среднесуточный темп прироста новых пациентов с коронавирусом составлял 30% за семь дней, 10 мая этот показатель доходил до 7%.

«Сегодня он (среднесуточный темп прироста – прим.ред.) составляет 1,3%, что явно свидетельствует о стабилизации эпидемического процесса в стране и о безусловной возможности проводить те мероприятия, о которых мы сегодня говорим», — подчеркнула Попова.

Также она отметила, что на избирательных участках рекомендации Роспотребнадзора о проведении общероссийского голосования исполняются в полном объеме.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по 1 июля.

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