РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске на автотрассе А-107 в четверг вечером образовалась пробка длиной 4 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:53 на трассе А-107 образовалась пробка длиной 4 километра. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на СНТ «Лучинское-2». Средняя скорость движения составляет около 10 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, Комсомольская, проспекте Ленина, Южном обходе и других.