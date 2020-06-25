РИАМО - 25 июн. Глава Балашихи Сергей Юров наградил врачей города в честь Дня медицинского работника на торжественной встрече в поликлинике №1 Балашихинской городской больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

На церемонии поздравления присутствовали около 30 руководителей медицинских подразделений Балашихи.

«Хочется в вашем лице поблагодарить всех врачей нашего городского округа. И попросить вас передать своим коллегам огромные слова благодарности. <…> Вся нагрузка легла на вас. Мы видим, что за этим трудом стоят реально спасенные жизни. Огромные вам слова благодарности от всех жителей нашего округа, в том числе от тех, кого вы спасли», — сказал Юров.

Глава Балашихи вручил медикам более 10 благодарственных писем. Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов и заведующая поликлиникой №1 Елена Гречина провели экскурсию по учреждению и рассказали о его работе.

«Из-за пандемии большую часть медицинской помощи мы перенесли на дом. Увеличилось количество вызовов, неотложной помощи, узкие специалисты тоже ходили по домам. Выросла нагрузка, сложно, но справляемся. С 8 июня в поликлинике №1 частично возобновлен плановый прием по таким специальностям: эндокринолог, хирург, кардиолог, терапевт. Также лаборатория открылась и функциональная диагностика», — отметила Гречина.

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25 ИЮНЯ

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