РИАМО - 25 июн. Глава Балашихи Сергей Юров наградил врачей города в честь Дня медицинского работника на торжественной встрече в поликлинике №1 Балашихинской городской больницы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
На церемонии поздравления присутствовали около 30 руководителей медицинских подразделений Балашихи.
Глава Балашихи вручил медикам более 10 благодарственных писем. Главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов и заведующая поликлиникой №1 Елена Гречина провели экскурсию по учреждению и рассказали о его работе.
«Из-за пандемии большую часть медицинской помощи мы перенесли на дом. Увеличилось количество вызовов, неотложной помощи, узкие специалисты тоже ходили по домам. Выросла нагрузка, сложно, но справляемся. С 8 июня в поликлинике №1 частично возобновлен плановый прием по таким специальностям: эндокринолог, хирург, кардиолог, терапевт. Также лаборатория открылась и функциональная диагностика», — отметила Гречина.
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25 ИЮНЯ
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