РИАМО - 25 июн. Сыровар Олег Сирота из подмосковной Истры проголосовал по поправкам в Конституцию РФ и заявил, что это самое большое событие в жизни страны за последние годы.
«Дел куча, конечно, но я очень хотел приехать к моменту открытия, как можно раньше проголосовать для того, чтобы выполнить свой гражданский долг. <…> Голосование по Конституции — это самое большое событие в жизни нашей страны, которое происходит за 25 лет», — сказал Сирота.
По его словам, голосование по главному закону страны утвердит вектор развития России на многие годы вперед.
Сыровар добавил, что на входе в избирательный участок ему выдали перчатки, маску и ручку, а также измерили температуру.
«Я показал свой паспорт члену УИКа, потом мне выдали бюллетень и я проголосовал. <...> Сейчас большой давки нет, честно скажу — это безопасно для здоровья! Я призываю всех соотечественников прийти и проголосовать любым вариантом ответа», — сказал Сирота.
Сыровар по традиции приехал с цветами, потому что работа сотрудников УИК «тяжелая и нервная, поэтому хочется, чтобы у них было хорошее настроение».
Голосование по вопросам одобрения поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг по всей стране. Оно продлится по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.
Всего в Московской области насчитывается 5,8 миллиона избирателей. В регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков, а также свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
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