РИАМО - 25 июн. Сыровар Олег Сирота из подмосковной Истры проголосовал по поправкам в Конституцию РФ и заявил, что это самое большое событие в жизни страны за последние годы.

«Дел куча, конечно, но я очень хотел приехать к моменту открытия, как можно раньше проголосовать для того, чтобы выполнить свой гражданский долг. <…> Голосование по Конституции — это самое большое событие в жизни нашей страны, которое происходит за 25 лет», — сказал Сирота.

По его словам, голосование по главному закону страны утвердит вектор развития России на многие годы вперед.

«Я, например, пришел поддержать поправку о предпринимательстве, которая так важна и нужна. <… > Предприниматели нужны и полезны, а государство под нас подстраивать законы и подзаконные акты будет, чтобы мер поддержки было больше», — пояснил фермер.

Сыровар добавил, что на входе в избирательный участок ему выдали перчатки, маску и ручку, а также измерили температуру.

«Я показал свой паспорт члену УИКа, потом мне выдали бюллетень и я проголосовал. <...> Сейчас большой давки нет, честно скажу — это безопасно для здоровья! Я призываю всех соотечественников прийти и проголосовать любым вариантом ответа», — сказал Сирота.

Сыровар по традиции приехал с цветами, потому что работа сотрудников УИК «тяжелая и нервная, поэтому хочется, чтобы у них было хорошее настроение».

Голосование по вопросам одобрения поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг по всей стране. Оно продлится по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Всего в Московской области насчитывается 5,8 миллиона избирателей. В регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков, а также свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

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