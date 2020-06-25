РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Свыше 1,8 тысячи детей посещают дежурные группы в муниципальных и частных детских садах подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«На сегодняшний день в 52 муниципальных детских садах сформированы 194 дежурные группы, которые посещают 1 564 воспитанника. В 11 частных садах округа работают 33 группы для 274 детей», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы отдать ребенка в дежурную группу, родителям не нужно предоставлять справку с места работы. Достаточно указать в заявлении только место, где они работают.

При этом, чтобы получить место в дежурной группе, необходимо заранее обратиться в свой детский сад.

«В каждой группе находится не более 12 детей. В помещениях регулярно проводится дезинфекция, всем сотрудникам измеряют температуру. Кроме того, воспитатели регулярно проходят тестирование на коронавирус», - сообщила начальник управления образования администрации горокруга Красногорск Наталья Тимошина.

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