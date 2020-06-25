РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым с рабочим визитом посетил один из старейших советов ветеранов округа в микрорайоне Заря и вручил 20 подарочных наборов активу совета, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«От председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова Тарас Ефимов передал слова поздравления с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 20 подарочных наборов для активистов ветеранской организации», - говорится в сообщении.

Председатель ветеранской организации Алексей Дедов рассказал депутатам, что в этом году совет отметит свое 35-летие, и их задача - сохранение традиций, заложенных его основателями, забота о фронтовиках и их вдовах, проведение уроков мужества в школах. После карантинного режима в регионе ветераны ПВО обязательно соберутся на торжественный вечер в местном ДК в честь юбилея организации.

Ефимов поблагодарил Алексея Дедова за активную позицию совета в жизни микрорайона и городского округа.

В ходе визита депутаты осмотрели экспозицию совета ветеранов, посвященную фронтовикам, проживавшим в поселке Заря. По завершении встречи Крылов напомнил, что с четверга стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ, и пригласил всех членов ветеранской организации принять участие в общероссийском голосовании.

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