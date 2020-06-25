РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поможет жительнице Подольска с решением проблемы затопления ее квартиры соседями, отчего на потолках образуются подтеки и плесень.

Жительница подмосковного Подольска обратилась к депутату с жалобой на двух соседей, которые заливают ее квартиру. Помощник Максимовича Сергей Кулев посетил многоквартирный дом на улице Литейная, 3. В осмотре квартиры также приняли участие директор МУЖРП №5 Николай Степанов, заместитель директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин и жильцы дома.

«При первичных осмотрах были выявлены подтеки и плесень на потолке и стене в коридоре. На данный момент одному из жителей вручено предписание о проведении необходимых работ по устранению выявленных нарушений», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что еще одна жительница дома отказалась принимать такое предписание и заказала независимую экспертизу оценки ущерба. После заключения экспертизы будет обозначен дальнейший вектор необходимых мероприятий.

Обратиться со своим вопросом к депутату можно будет 26 июня с 11:00 до 13:00 на онлайн-приеме по номеру телефона: 8(903)222-55-15, через информационную систему «Избиратель-депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и мессенджер Skype.