РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Сыроварня «Дольче Латте» в Люберцах выпускает порядка 600 килограммов продукции ежедневно, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В четверг Ружицкий посетил сыроварню «Дольче Латте», расположенную в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. Он пообщался с сотрудниками компании и ее руководителем Кириллом Шаршуковым.

«Сегодня предприятие выпускает 19 видов молодых, выдержанных и зрелых сыров, сливочное масло, соусы и паштеты по собственной рецептуре. Объем производства - до 600 килограммов продукции каждый день», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что люберецкие сыры - это уже бренд и знак качества. Сыроварня поставляет сыры в лучшие рестораны Москвы, она имеет свои точки розничной торговли, два фирменных ресторана итальянской кухни.

«Искренне желаю «Дольче Латте» успехов! Это молодое, перспективное, очень быстро развивающееся предприятие», - подчеркнул Ружицкий.

Он отметил, что даже во время пандемии Covid-19 предприятие не прекращало свою деятельность: на производстве строго соблюдают стандарт по организации работы.

Сыроварня основана в 2016 году, численность ее сотрудников сегодня составляет 37 человек.