РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. На Наташинских прудах подмосковных Люберец 27 июня откроется вейк-парк, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В эту субботу, 27 июня, на Наташинских прудах в Люберцах состоится открытие нового вейк-парка. Развлекательная программа начнется в 12:00», - говорится в сообщении.

Для любителей спорта и активного образа жизни свои музыкальные композиции исполнит приглашенный диджей. Также в честь открытия будет салют.

Организаторы подготовили сюрприз: 27 июня каждый желающий сможет прокатиться на вейке бесплатно. Но сделать это можно после прохождения вводного инструктажа. Кроме того, операторы и инструкторы будут следить за соблюдением правил безопасности на воде.

Открытие вейк-парка пройдет при поддержке спорткомитета администрации городского округа Люберцы.