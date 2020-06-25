РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 36 новых случаев коронавируса, с начала пандемии число инфицированных в округе достигло 3 586, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявлено 467 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
«В Подольске выявили 36 новых случаев заболевания Covid‑19. Всего в округе зафиксировано 3 586 заболевших», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области выявлено 55 853 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 832 заболевших. Выздоровели и выписались 29 002 человека.
Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.
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Текстовая трансляция
25 ИЮНЯ
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет
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- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.
- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.
- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.
- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.
- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.
- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.
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