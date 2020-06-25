РИАМО - 25 июн. В Московском кредитном банке (МКБ) стартовала акция «Время возможностей», благодаря которой клиенты, не имеющие на дату подачи заявки действующего нецелевого кредита в МКБ, смогут воспользоваться отсрочкой первого платежа до двух месяцев, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«В рамках предложения можно получить до 3 миллионов рублей наличными по ставке от 10,9%. Срок кредитования составляет от 6 месяцев до 7 лет», — отмечается в материале.

Предложением также можно воспользоваться для рефинансирования кредитов сторонних банков в целях снижения ставки по кредиту и уменьшения ежемесячного платежа.

«Мы понимаем, что сейчас клиентам особенно нужны дополнительные денежные средства. Банк предоставляет возможность получить кредит наличными на привлекательных условиях с существенной отсрочкой платежа», — сказал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

Оформить кредит или получить денежные средства можно без посещения офиса банка через «МКБ Онлайн». Подать заявку можно также на сайте банка или в любом отделении. Срок рассмотрения заявки — от одного часа.

Положительное решение о выдаче кредита действует 1 месяц. Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте. Акция действует до 30 сентября 2020 года.