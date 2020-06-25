РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Участники движения «Волонтеры культуры» провели праздничное мероприятие в Мытищинской городской клинической больнице в поддержку медицинских работников, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Активисты региональных сообществ общественных движений «Волонтеры культуры» и «Волонтеры-медики» проводят для работников больниц Московской области праздничные мероприятия. И в четверг эстафету этой акции приняла Мытищинская городская клиническая больница.

«В исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов, участника движения «Волонтеры культуры» Людмилы Захаровой прозвучали известные песни из репертуара Мирей Матье, Екатерины Шавриной, Таисии Повалий, Михаила Михайлова», - говорится в сообщении.

Выразить слова благодарности, поддержки медицинским работникам Мытищинской больницы приехали и студенты Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа №1.

«От имени Московского областного медицинского колледжа №1 поздравляем с прошедшим профессиональным праздником - Днем медицинского работника. Отмечу, что 47 студентов Мытищинского филиала Московского областного медицинского колледжа №1 вот уже второй месяц продолжают работать в «красной зоне» МГКБ», - сказал директор колледжа Игорь Кизликов.

Со словами признательности к медицинским работникам обратилась и региональный координатор «Волонтеров культуры», президент фонда «Соратники» Луиза Гагарина.

«Эти музыкальные композиции, подарки – лишь малая часть того, что мы можем сделать для вас, врачи. Кланяемся. Желаем, чтобы ваши ряды всегда оставались прочными. Мы в долгу за ваш труд. Берегите себя!» - сказала Гагарина.

За оказанное внимание участников акции поблагодарила заместитель главного врача по медицинской части МГКБ Татьяна Королева. От компании Nestle и ТЦ «МЕГА Химки» медицинским сотрудникам МГКБ, работающим с пациентами с коронавирусом, были переданы кофе и шоколад, а от движения «Мы вместе 2020» - пледы.

Подобные акции уже прошли в городах: Красногорск, Люберцы, Серпухов, Наро-Фоминск, Сергиев Посад, Руза. Они состоялись при активном участии студентов медицинских колледжей.