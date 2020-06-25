РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. В подмосковном Подольске определили победителей первого чемпионата округа по киберфутболу, всего в турнире принял участие 71 игрок, сообщается на сайте Подольской федерации футбола.

«На днях состоялись решающие матчи чемпионата Подольска по киберфутболу. Всего в турнире сыграл 71 игрок на трех платформах: PlayStation, Xbox, ПК. В турнире в дивизионе PlayStation приняли участие 46 игроков. В финал вышли Андрей Шрамко и Евгений Фомичев. Со счетом 2:0 в серии до двух побед выиграл Шрамко. Подольская федерация футбола провела прямую трансляцию финальных матчей, запись доступна. Третье место занял Александр Быков», – говорится в сообщении.

В дивизионе ПК на турнир заявились 12 игроков. В финал турнира вышли два игрока, которые и на групповом этапе выглядели сильнее всех своих соперников: Андрей Горбачев и Артур Аванесян. Финальная серия завершилась со счетом 2:0, чемпионом турнира стал Аванесян. Третье место занял Севастьян Малыгин.

13 человек приняли участие в турнире на платформе Xbox. В финале встретились Александр Классен и Дмитрий Фокин, который уже обыгрывал соперника на групповом этапе. В серии до трех побед состоялся реванш, победу 2:1 одержал Классен. Третье место занял Станислав Пашканов.

Для участников, которые по итогам группового этапа не вышли в плей-офф, прошел утешительный турнир – Малый кубок. Победителями Малых кубков стали Сергей Демидкин, Иван Лукашенко и Степан Попов.

Подольская федерация футбола продолжит развивать киберспортивное направление. Будет сформирован комитет, который займется организацией и проведением подобных турниров. Следить за анонсами новых соревнований можно на сайте пфф.рф.