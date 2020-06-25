РИАМО - 25 июн. В Московской линии открыта горячая линия, на которой можно уточнить все вопросы, связанные с поступлением ребенка в дежурную группу детского сада , сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Начиная с этого дня (25 июня – ред.) мы открываем горячую линию для тех родителей, которые столкнулись с трудностями при записи в дежурную группу. Ее номер – 8 925 011-99-38. Этот телефон можно найти на сайте министерства образования Московской области», — сказала Каклюгина в эфире телеканала «360».

Она добавила, что одним из самых популярных вопросов является вопрос о том, как отдать ребенка в дежурную группу.

«Для этого необходимо за несколько дней до предполагаемого выхода ребенка обратиться в детский сад, при этом будет достаточно звонка на рабочий телефон. После этого необходимо заполнить заявление. Относить в детский сад его не обязательно», — пояснила министр.

Документ достаточно сфотографировать и прислать в учреждение любым удобным способом, добавила она.

Ранее Каклюгина сообщила, что детские сады в Подмосковье откроются тогда, когда коэффициент распространения коронавирусной инфекции снизится до минимального уровня.