РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Хореографический коллектив «Мечта» Дворца детского и юношеского творчества Люберец стал лауреатом Международного конкурса-фестиваля «Алые паруса-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Люберчане получили дипломы лауреатов первой степени в номинации «Эстрадный танец» в двух возрастных категориях. Это прекрасный результат подготовки коллектива и работы педагога - Ольги Пайвиной!» - сказала начальник управления образованием администрации городского округа Виктория Бунтина.

Конкурс исполнительского искусства прошел в дистанционном формате. Жители Люберец в возрасте 8-10 лет выступили с танцем «Всегда спешим». В возрастной категории 11-13 лет ребята исполнили хореографическую композицию «Однажды в Африке».