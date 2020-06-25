РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Депутаты партии «Единая Россия» городского округа Мытищи раздали жителям открытки в день проведения Парада Победы, сообщил председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов.

«Вместе с депутатами партии «Единая Россия» городского округа Мытищи Юрием Гончаруком и Михаилом Мурзаковым, а также молодогвардейцами округа провели акцию, в рамках которой раздавали жителям городского округа открытки, которые ранее рисовали молодые мытищинцы», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что акция была организована в день проведения Парада Победы.

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