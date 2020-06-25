РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольском центре занятости населения продолжают принимать заявления на назначение пособий по безработице, сообщается в группе «Подольский ЦЗН» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском центре занятости населения продолжаются прием и обработка заявлений, поступивших через портал «Работа в России». Не позднее 11 дня с даты подачи заявления принимается решение о назначении гражданину пособия по безработице либо об отказе в пособии», - говорится в сообщении.

Специалисты Подольского центра занятости рекомендуют жителям создавать помимо заявления резюме для возможности подбора подходящих вакансий. Также им следует отслеживать статус заявления на портале «Работа в России».