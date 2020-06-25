РИАМО - 25 июн. На сайте ракетно-космической корпорации «Энергия» появилась информация о подписании первого в истории контракта на выход космического туриста во открытое внеземное пространство, сообщает Газета.ru.

«Контракт заключен с американской компанией Space Adventures Inc», — говорится в сообщении.

Предполагается, что на борт корабля «Союз МС» ненадолго отправится два человека. Во время экспедиции один из ее участников вместе с профессиональным космонавтом выйдет в открытый космос.

«Союз МС» является российским сегментом МКС. В документе указано, что полет состоится в 2023 году.