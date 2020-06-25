РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатами совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой, Сергеем Бутусовым и Галиной Ченцовой проверил ход голосования на участках в микрорайоне Железнодорожный и соблюдение всех противоэпидемиологических норм, нарушений не выявлено, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В четверг в ходе объезда депутаты посетили десять комиссий, к которым прикреплены порядка 25 тысяч избирателей, и пообщались с членами УИК и наблюдателями.

«Мониторинг участков – важная составляющая избирательного процесса. Во-первых, все избиратели должны пройти через процесс бесконтактного измерения температуры, кто пришел без маски и перчаток – быть обеспечены средствами защиты. К членам УИК – аналогичные требования: защитные маски, костюмы, одноразовые ручки. Нарушений на УИКах, которые мы посетили, не выявлено», – сказал Ефимов.

По словам председателя УИК №590 Анны Кусик, средства защиты предусмотрены не только на участках для голосования, но и для надомного голосования. Формируются специальные пакеты, куда вкладываются порядок голосования, одноразовая маска, перчатки, ручка, информационная книжка с поправками к Конституции, бюллетень.

«Выезжаем к «надомнику» в специальных костюмах и защитных масках, вешаем пакет на ручку входной двери, не заходя в квартиру и ожидаем, когда избиратель сам сделает отметку в бюллетене и вернет его нам. Звонки от пенсионеров, которые изъявили желание проголосовать дома, будут поступать в течение всей недели. Выезды запланированы на каждый день», – пояснила Кусик.

Объезды участков будут проводиться каждый день, в том числе силами депутатского корпуса и общественников.

«В Балашихе 184 комиссии, они должны работать без сбоев, в том числе и в общероссийский день голосования 1 июля. По необходимости, будем помогать – подвозить маски, ручки, перчатки, чтобы не отвлекать членов УИКа от работы. Продолжатся и встречи депутатов с жителями во дворах и в коллективах учреждений для разъяснения поправок к Конституции», – сказала Кондрякова.

Всего в Балашихе в общероссийский день голосования будут работать 180 основных и 4 временных избирательных участка. В Балашихе на 1 января 2020 года зарегистрировано 356,6 тысячи избирателей.