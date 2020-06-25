Москва начинает приходить в себя после карантина – уже открылись музеи, выставочные и торговые центры, кафе и рестораны. Массовые мероприятия пока запрещены, так что в этот уикенд традиционный фестиваль цветов Moscow Flower Show пройдет в режиме онлайн. Проект «Гуляем по Москве» проведет онлайн-экскурсию по интересным уголкам столицы, а те, кто соскучился по острым ощущениям, смогут прогуляться по подземельям с профессиональным диггером. Хотя кинотеатры еще закрыты, насладиться просмотром фильмов на большом экране можно на специальных площадках в Подмосковье, не выходя из автомобиля. Например, в субботу в Балашихе покажут фильм «Анна Каренина. История Вронского».

Cirque du Soleil онлайн

Где: микросайт цирка, официальный YouTube-канал

Когда: 26 июня в 22:00

Стоимость: бесплатно

В субботу, 26 июня, в 22:00 по московскому времени Cirque du Soleil проведет прямую трансляцию, во время которой покажет лучшие фрагменты из трех спектаклей – стационарного La Nouba и гастрольных постановок Quidam и Varekai. Зрителей ждут фантасмагоричные образы персонажей, живой вокал, погружение в мифологию и, конечно, удивительные цирковые трюки.

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Онлайн-фестиваль цветов Moscow Flower Show

Сайт парка искусств «Музеон»

Где: https://moscowflowershow.online/

Когда: 26 июня в 12:00

Стоимость: бесплатно

IX Московский международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show откроется 26 июня и продлится до 5 июля. В этом году впервые мероприятие пройдет в виртуальном формате. Тема конкурса – сады мира. Команда экспертов, возглавляемая Джеймсом Александром Синклером, будет оценивать проекты 40 ведущих иностранных и российских дизайнеров, в том числе известных модельеров Алены Ахмадуллиной и Дениса Гуляева. Гости фестиваля смогут в режиме онлайн посетить стенды 300 ведущих компаний в сфере ландшафтного дизайна, а также присоединиться к форумам, мастер-классам и лекциям от профессионалов ландшафтной индустрии.

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Концерт Победы на Мамаевом кургане

Где: сайт онлайн-кинотеатра Okko

Когда: 26 июня в 19:00

Стоимость: бесплатно

В пятницу, 26 июня, в 19:00 по московскому времени на платформе онлайн-кинотеатра Оkko пройдет трансляция уникального концерта, посвященного 75-летию Великой Победы. В рамках театрально-музыкального действа ведущие российские музыканты, актеры и коллективы исполнят знаменитые песни военных лет и прочитают стихи о подвиге советских солдат. Для мероприятия специально были созданы огромные декорации и разработана система уникальных визуальных эффектов. Участники концерта: Денис Мацуев, Константин Хабенский, Аида Гарифуллина, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Дима Билан, Сергей Мазаев, Николай Расторгуев и многие другие артисты.

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«Анна Каренина. История Вронского» в автокинотеатре

Где: Московская область, город Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 48, парковка у гипермаркета «Глобус»

Когда: 27 июня в 21:45

Стоимость: бесплатно

Кинотеатры в Москве откроются лишь в середине июля. Но, для тех, кто соскучился по просмотру фильмов на большом экране, в Подмосковье открыли сеть автокинотеатров, где можно посмотреть кино, не выходя из собственной машины. Так, 27 июня в 21:45 на парковке ТЦ «Глобус» в Балашихе покажут картину Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». Это не известная всем история, написанная Львом Толстым, а ее продолжение. По сюжету начальник военного госпиталя Сергей Каренин узнает, что раненый офицер, которого он оперирует, – тот самый граф Вронский, погубивший его мать и отца. Врач хочет узнать всю правду. После некоторых сомнений Вронский соглашается поведать историю своей трагической любви.

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Экскурсия по подземной реке Неглинке

Где: Москва, место сбора уточнить при записи

Когда: 26 июня в 20:00, 27 и 28 июня в 14:00 и 20:00

Стоимость: 2500 рублей, билеты на сайте «Яндекс.Афиша»

Для тех, кто соскучился по приключениям, профессиональный диггер начал проводить живые экскурсии по подземной реке Неглинке. В 1819 году из-за ее загрязненности и неприятного запаха был сооружен первый коллектор длиной три километра. Эта экскурсия для тех, кто не боится промокнуть, кромешной темноты и замкнутых пространств. Участвовать можно только с 18 лет.

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Программа от «Московских сезонов»

Где: страницы «Московских сезонов» в Instagram и других соцсетях

Когда: 26, 27 и 28 июня

Стоимость: бесплатно

В пятницу, 26 июня, и в воскресенье, 28 июня, проект «Гуляем по Москве» проведет 40-минутные онлайн-экскурсии по столице под названием «Купеческие истории Замоскворечья». Участники видеопрогулок посмотрят на особняки «мясного короля» Николая Григорьева и «водочного короля» Петра Смирнова, узнают, чем славились московские кадашевцы, и полюбуются архитектурой Храма Воскресения Христова, построенного в стиле барокко. В качестве экскурсовода выступит журналист Евгений Степанов. Мероприятие начнется в 12:00 часов по московскому времени.

А в субботу для подписчиков «Московских сезонов» шеф-повар, чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева проведет мастер-класс по приготовлению пирожных «Павлова» – популярного во всем мире десерта с нежным кремом и свежими ягодами, названного в честь великой балерины. Начало в 13:00.

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Онлайн-выставка «Спасители»

Сайт проекта «Спасители»

Где: сайт проекта

Когда: с 24 по 31 августа

Стоимость: бесплатно

К 75-летию Победы Российский еврейский конгресс запустил онлайн-версию проекта «Спасители». Он рассказывает о более чем 250 праведниках разных национальностей, которые, рискуя своей жизнью, во время войны укрывали евреев на оккупированных захватчиками территориях. На сайте проекта можно послушать истории спасенных, прогуляться по виртуальному пространству и посмотреть интервью с инициаторами проекта, которыми стали две московские школьницы.

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Экскурсии в Музее Москвы

Фото, сайт музея

Где: Зубовский бульвар, 2 и Столешников переулок, 9, строение 5

Стоимость: до 200 рублей

Музей Москвы открыл для посещений третий корпус, где располагаются экспозиция «Остоженка: проект в проекте», посвященная деятельности одноименного архитектурного бюро, и выставка «История Москвы для детей и взрослых», которая рассказывает историю столицы от каменного века до эпохи Петра I. Гости музея могут заглянуть в древний колодец, позвонить в колокол, отлитый по приказу самого патриарха Никона, увидеть белокаменные ядра, вытесанные для защиты крепостных стен. Здесь уже организуют групповые экскурсии численностью не более пяти человек.

В Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы, открылась экспозиция «Илья Ильф — одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом». Здесь можно познакомиться с графическими романами современных художников Максима Чумина, Кирилла Кутузова и Евгения Киямова, посмотреть на их фотографии и документы, взятые из семейного архива. Музей работает по предварительной записи.