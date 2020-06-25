РИАМО - 25 июн. Три человека погибли и один ранен после встречного столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Талдомском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло на 34-м километре автодороги Дмитров — Талдом.

«Три человека погибли, один получил телесные повреждения и был госпитализирован», — говорится в сообщении.

На месте аварии в настоящий момент работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.