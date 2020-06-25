РИАМО - 25 июн. В Жуковском на торги выставлено три нежилых помещения, они предназначены под размещение объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, офиса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Нежилые помещения расположены всего в нескольких минутах езды от европейского маршрута Е30. Помещения находятся в зданиях на Набережной Циолковского, улице Гагарина и улице Чапаева, а их площади составляют 86,6, 64 и 98,7 квадратных метров соответственно», - говорится в сообщении.

Срок аренды по всем помещениям составит пять лет.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 15 июля на электронной площадке «РТС-тендер»: www.rts-tender.ru. Номера процедур: 32479, 32476, 32478.