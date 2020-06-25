РИАМО - 25 июн. На базе Общественной палаты Московской области действует ситуационный центр по наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы палаты.

В режиме онлайн в центре отслеживается ход голосования.

«За ходом голосования по поправкам в Конституцию в Подмосковье будут следить свыше 27 тысяч наблюдателей, которых направила Общественная палата Московской области. Контроль обеспечат за всеми избирательными участками, которых более 4 тысяч в регионе», — говорится в материале.

В ситуационном центре работает горячая линия: 8 499 550-60-89. Она необходима для оперативного реагирования в случае возникающих проблем, включая выезды мобильных групп.

Данные о ходе общественного наблюдения будут публиковаться на сайте Общественной палаты Московской области.

Общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по 1 июля.

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