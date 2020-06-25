РИАМО - 25 июн. В Московской области в дежурные группы в детских садах ходят порядка 50 тысяч детей, всего в регионе насчитывается почти 5 тысяч таких групп, с 29 июня дежурные группы появятся в каждом детском саду, кроме тех, которые закрыты на ремонт, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Мы регулярно увеличиваем число дежурных групп, исходя из потребностей жителей. Если неделю назад их было 3,5 тысячи, то сейчас уже почти пять тысяч. Детей в них порядка 50 тысяч», - сказала Каклюгина в эфире телеканала «360».

Она добавила, что с 29 июня в каждом детском саду региона появятся дежурные группы.

«Чтобы жителям было удобно, мы приняли решение об открытии с понедельника в каждом детском саду Подмосковья как минимум по одной дежурной группе. Исключения составят лишь те детские сады, где идут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к новому учебному году. Таких садов немного – порядка 30», - добавила Каклюгина.

Министр напомнила, что дежурные группы в детских садах предназначены для детей работников тех предприятий, которые возобновили свою деятельность.

«Например, сегодня открываются торговые центры, если родители работают в этой сфере, то их ребенку предоставят место в дежурной группе», - заключила Каклюгина.

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