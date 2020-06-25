РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 июн. Сотрудники Госавтоинспекции Люберец до конца октября проводят операцию «Курорт», они проверяют места отдыха для летнего курортного сезона, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях обеспечения надлежащего правопорядка, личной и имущественной безопасности, безопасности дорожного движения, недопущения террористических актов, своевременного предупреждения и пресечения противоправных действий и других тяжких преступлений в период летнего курортного сезона до 31 октября на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД РФ «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Курорт», – говорится в сообщении.

Проведение операции «Курорт – 2020» представляет собой ряд мероприятий, в которых задействованы практически все службы Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое», в том числе отдел ГИБДД.