РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске разыскивают свидетелей столкновения автомашины Hyundai Solaris и мотоцикла Kauo на проспекте Юных Ленинцев, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 17 июня в 15:25 по адресу: Подольск, проспект Юных Ленинцев, двор дома №80. Там произошло столкновение автомашины Hyundai Solaris и мотоцикла Kauo», - говорится в сообщении.

Свидетелей просят обращаться по телефонам: 8(496)754-82-07, 8(977)302-35-66, 8(496)754-66-38.