РИАМО - 25 июн. Детские сады в Московской области будут открыты при третьем этапе снятия ограничений, наступление этого этапа зависит от многих показателей, главным из которых является коэффициент распространения инфекции, сообщила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

«Для выхода на третий этап снятия ограничений — именно на нем открываются все детские сады — этот показатель не должен превышать 0,5. Сейчас он составляет порядка 0,8. Как только он опустится до нужной отметки, мы обязательно откроем все детские сады», — сказала Каклюгина в эфире телеканала «360».

Она добавила, что если динамика будет такой же позитивной как сейчас, то, по прогнозам Роспотребнадзора, к третьему этапу снятия ограничений Подмосковье перейдет уже в июле.

В Московской области за прошедшие суткивыявили 467 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в регионе выявили 55 853 случая инфицирования.

В Подмосковье постепенно снимают введенные ранее ограничительные меры, регион возвращается к привычному образу жизни. Однако граждане все еще должны носить маски для профилактики заражения Covid-19.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Эпидемиологическая обстановка негативно сказалась на психологическом состоянии россиян, при этом тяжелее всего приходится людям в возрасте 18-25 и 45-54 лет

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- Подмосковным гостиницам выплатили 270 млн рублей за размещение медиков во время пандемии. В отелях медицинские работники могут с комфортом отдохнуть между рабочими сменами в больницах.

- 10 человек с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За время пандемии в регионе умерло 832 человека с Covid-2019.

- Кинотеатры в России могут заработать к 15 июля. Из-за пандемии коронавируса в марте в стране закрыли кинозалы.

- Прирост новых случаев Covid‑19 с начала недели сократился в Москве на четверть. В столице подтверждено 885 новых случаев коронавируса за сутки.

- За сутки в России зарегистрировали 7 113 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 467 больных. В Москве - 885.

- За прошедшие сутки в столице скончались 12 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв пандемии в Москве достигло 3669 человек.