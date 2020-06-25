РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 июн. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие на 28 объектах муниципальной улично-дорожной сети в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

На территории округа продолжается ремонт дорог по плану 2020 года, в который вошли 54 дорожных объекта муниципального значения протяженностью 25,5 километра и 14 объектов регионального значения протяженностью 39 километров. Адресный перечень сформирован по обращениям жителей и результатам голосования на портал «Добродел».

«На сегодняшний день на муниципальной улично-дорожной сети работы ведутся на 44 объектах, на 28 из них уже уложено асфальтобетонное покрытие. Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия завершились улицах Циолковского от дома №17 до Южного обхода, Карла Маркса, а также на проезде от улицы Большая Серпуховская до улицы Лапшенкова», – говорится в сообщении.

Также асфальтобетонное покрытие уложили в деревне Ордынцы микрорайона Стрелковский. Дорожное полотно обновили на улице Межевой от дома №1 до дома №6. Последний раз объект ремонтировали в 1999 году. Площадь укладки асфальта на проезжей части составила 805 квадратных метров, а общая протяженность ремонта – 230 метров. Помимо этого, асфальтобетонное покрытие уложено на участках дорог микрорайона Стрелковский – в деревнях Федюково, Яковлево и Боборыкино.

На сегодняшний день работы идут по адресам: улица Шорса от улицы Колхозной; улица Дорохова от улицы Циолковского до улицы Сосновой; Дорохова от улицы Циолковского до Лесной; Московский проезд от проспекта Ленина к СНТ «Силикатстром»; Пионерская от Станционной улицы до Чайковского; Плещеевская; в поселке Поливаново на улицах Блоговещенской и Степной; Бережковский проезд ЖБИ; в деревне Докукино на улицах Вишевая; 3-я Сальковская; Некрасова и Товарная.