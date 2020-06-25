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  2. Выплаты на детей до 16 лет в июле: как получить еще 10 тысяч рублей
Шпаргалки

Выплаты на детей до 16 лет в июле: как получить еще 10 тысяч рублей

Как получить новую июльскую выплату на детей до 16 лет, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Александр Манзюк
1

Кому положена новая выплата

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

О назначении еще одной, дополнительной единовременной выплаты на детей президент РФ Владимир Путин объявил во время своего обращения к гражданам 23 июня.

Выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на каждого ребенка от нуля до 16 лет.

Выплату смогут получить родители, а также усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте до 16 лет, имеющие гражданство РФ и проживающие на территории Российской Федерации.

В общей сложности этой мерой поддержки могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

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2

Куда обращаться за июльской выплатой

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Новая выплата будет начислена автоматически в том случае, если ранее вы уже обращались за детскими выплатами, назначенными в апреле и июне в связи с пандемией коронавируса, а именно:

– за ежемесячной выплатой в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет (предусмотрена с апреля);

– или за единовременной июньской выплатой в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет (предусмотрена за июнь).

В таком случае подавать заявление заново не нужно. Пенсионный фонд (ПФР) в беззаявительном порядке оформит и перечислит средства на основе ранее принятых решений о выплатах.

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3

Что делать, если ранее не получали выплаты

© РИАМО,   Александр Манзюк

Если по каким-либо причинам семьи не обратились за положенными выплатами ранее, то для получения денег нужно подать заявление в ПФР.

Таким образом, получить дополнительные 10 тысяч рублей можно после подачи заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. В случае их одобрения и перечисления соответствующих средств семье дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется без какого-либо заявления.

Заявления принимаются в Пенсионный фонд до 30 сентября 2020 года включительно.

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4

Как подать заявление, какие нужны документы

© РИАМО,   Андрей Колдаев

Заявление можно подать несколькими способами:

– дистанционно на портале «Госуслуги» в личном кабинете;

– в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства (пока по предварительной записи, телефоны можно найти тут;

– в МФЦ (также по записи).

Заявление заполняется на русском языке одним из родителей, официальным представителем или опекуном ребенка от 0 до 3 лет или от 3 до 16 лет соответственно (в зависимости от выплаты).

В заявлении потребуется указать паспортные данные взрослого и его СНИЛС, данные из свидетельства о рождении ребенка (детей) и СНИЛС ребенка (если СНИЛС на ребенка еще не оформлен, достаточно указать его имя и дату рождения, страховой номер будет добавлен к заявлению автоматически по сведениям реестра ЗАГС), а также контакты заявителя (телефон и адрес электронной почты), корректные банковские реквизиты для получения выплаты.

При этом оригиналы или копии документов, данные которых вы указываете в заявлении, предоставлять вместе с ним не нужно.

Скачать бланки заявлений можно на сайте ПФР:

Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты на детей до 3 лет

Заявление о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет.

Подробно о том, как заполнить заявление, можно посмотреть на сайте ПФР:

– о выплате на детей до 3 лет здесь;

– о выплате на детей от 3 до 16 лет здесь.

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5

Когда будут выплачены деньги

Новая «президентская» выплата в 10 тысяч рублей будет начисляться с июля 2020 года. При этом подать заявление можно до 30 сентября 2020 года (в том случае, если ранее вы не обращались за детскими выплатами).

6

Куда обращаться, если возникли вопросы

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

По любым вопросам родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей. Регистрация на портале «Госуслуги» для подачи обращения не требуется.

Например, обратиться на онлайн-сервис ПФР можно в случае, если вы ошиблись в банковских реквизитах при заполнении заявления на единовременную выплату – передать корректные данные можно онлайн, при этом повторное заявление подавать не нужно.

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