Выплаты на детей до 16 лет в июле: как получить еще 10 тысяч рублей

Кому положена новая выплата
О назначении еще одной, дополнительной единовременной выплаты на детей президент РФ Владимир Путин объявил во время своего обращения к гражданам 23 июня.
Выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на каждого ребенка от нуля до 16 лет.
Выплату смогут получить родители, а также усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте до 16 лет, имеющие гражданство РФ и проживающие на территории Российской Федерации.
В общей сложности этой мерой поддержки могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.
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Куда обращаться за июльской выплатой
Новая выплата будет начислена автоматически в том случае, если ранее вы уже обращались за детскими выплатами, назначенными в апреле и июне в связи с пандемией коронавируса, а именно:
– за ежемесячной выплатой в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет (предусмотрена с апреля);
– или за единовременной июньской выплатой в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет (предусмотрена за июнь).
В таком случае подавать заявление заново не нужно. Пенсионный фонд (ПФР) в беззаявительном порядке оформит и перечислит средства на основе ранее принятых решений о выплатах.
Что делать, если ранее не получали выплаты
Если по каким-либо причинам семьи не обратились за положенными выплатами ранее, то для получения денег нужно подать заявление в ПФР.
Таким образом, получить дополнительные 10 тысяч рублей можно после подачи заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. В случае их одобрения и перечисления соответствующих средств семье дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется без какого-либо заявления.
Заявления принимаются в Пенсионный фонд до 30 сентября 2020 года включительно.
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Как подать заявление, какие нужны документы
Заявление можно подать несколькими способами:
– дистанционно на портале «Госуслуги» в личном кабинете;
– в территориальных органах Пенсионного фонда по месту жительства (пока по предварительной записи, телефоны можно найти тут;
– в МФЦ (также по записи).
Заявление заполняется на русском языке одним из родителей, официальным представителем или опекуном ребенка от 0 до 3 лет или от 3 до 16 лет соответственно (в зависимости от выплаты).
В заявлении потребуется указать паспортные данные взрослого и его СНИЛС, данные из свидетельства о рождении ребенка (детей) и СНИЛС ребенка (если СНИЛС на ребенка еще не оформлен, достаточно указать его имя и дату рождения, страховой номер будет добавлен к заявлению автоматически по сведениям реестра ЗАГС), а также контакты заявителя (телефон и адрес электронной почты), корректные банковские реквизиты для получения выплаты.
При этом оригиналы или копии документов, данные которых вы указываете в заявлении, предоставлять вместе с ним не нужно.
Скачать бланки заявлений можно на сайте ПФР:
– Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты на детей до 3 лет;
– Заявление о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет.
Подробно о том, как заполнить заявление, можно посмотреть на сайте ПФР:
– о выплате на детей до 3 лет здесь;
– о выплате на детей от 3 до 16 лет здесь.
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Когда будут выплачены деньги
Новая «президентская» выплата в 10 тысяч рублей будет начисляться с июля 2020 года. При этом подать заявление можно до 30 сентября 2020 года (в том случае, если ранее вы не обращались за детскими выплатами).
Куда обращаться, если возникли вопросы
По любым вопросам родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей. Регистрация на портале «Госуслуги» для подачи обращения не требуется.
Например, обратиться на онлайн-сервис ПФР можно в случае, если вы ошиблись в банковских реквизитах при заполнении заявления на единовременную выплату – передать корректные данные можно онлайн, при этом повторное заявление подавать не нужно.
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