Выплаты на детей до 16 лет в июле: как получить еще 10 тысяч рублей

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О назначении еще одной, дополнительной единовременной выплаты на детей президент РФ Владимир Путин объявил во время своего обращения к гражданам 23 июня.

Выплата в размере 10 тысяч рублей предусмотрена на каждого ребенка от нуля до 16 лет.

Выплату смогут получить родители, а также усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте до 16 лет, имеющие гражданство РФ и проживающие на территории Российской Федерации.

В общей сложности этой мерой поддержки могут воспользоваться российские семьи, в которых растет около 28 миллионов детей.

Как оформить дополнительные выплаты на детей через Госуслуги>>