РИАМО - 25 июн. Министерство иностранных дел России отреагировало известной песней на сообщение посольства США в Москве на Facebook о флаге ЛГБТ, сообщает Газета.ru.

«Сегодня посольство США в России чествует Флаг Гордости ЛГБТИ. <...> Сила общества в разнообразии. Права ЛГБТИ — это права человека», — сказано в сообщении посольства США.

В комментариях к сообщению МИД России ответило на это песней «Эль Бимбо», которая является гимном бара «Голубая устрица» из сериала «Полицейская академия».

В российском МИДе подчеркнули, что такой комментарий размещен для поддержки настроения в тяжелое для Америки время.