РИАМО - 25 июн. Глава Мособлизбиркома Илья Березкин в четверг лично оценил работу участковой комиссии в школе №1 Красногорска и принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщается на сайте избирательной комиссии Московской области.

«Я голосую на своем «родном» участке, поскольку живу буквально в соседнем доме. Тем, как идет здесь работа, я доволен. Коллеги справляются с поставленными задачами отлично», — сказал Березкин. ⠀

Общероссийское голосования по вопросам одобрения поправок в Конституцию РФ стартовало в четверг. Оно продлится по 1 июля. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на открытом воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз напомнил жителям региона о важности участия в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>