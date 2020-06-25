РИАМО – 25 июн. Скончался заслуженный тренер СССР, кавалер Золотого ордена Международной федерации объединенных стилей борьбы Степан Казарян, сообщает Газета.ru.

Казаряну было 84 года.

«Федерация спортивной борьбы России, тренеры и спортсмены сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают свои искренние соболезнования родным и близким Степана Казаряна. Глубоко скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении.

Казарян выполнил норматив мастера спорта по классической борьбе. После окончания Армянского государственного института физической культуры он перешел на тренерскую работу. Возглавлял сборную Армянской ССР. Кроме того, он работал за рубежом, тренировал сборную Греции по классической (греко-римской) борьбе.

Кроме того, Казарян прославился как один из лучших арбитров в своем виде спорта. Более сорока лет был ведущим арбитром по борьбе в СССР, работал на всех главных международных соревнованиях, входил в судейскую комиссию Международной федерации объединенных стилей борьбы.