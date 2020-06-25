РИАМО - 25 июн. Перед стартом голосования по Конституции спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности на избирательных участках в Подмосковье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Основной день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга.

«Помещений, имеющих нарушения требований пожарной безопасности, не выявлено», - говорится в сообщении.

В том числе проголосовать по поправкам в Московской области можно в аэропортах, больницах, изоляторах временного содержания, на придомовых территориях, объектах промышленности.

Для обеспечения пожарной безопасности в период голосования в Подмосковье подготовлена группировка сил и средств МЧС в составе 8358 человек и 2126 единиц техники.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>