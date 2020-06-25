РИАМО - 25 июн. Перед стартом голосования по Конституции спасатели проверили соблюдение требований пожарной безопасности на избирательных участках в Подмосковье, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Основной день голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга.
В том числе проголосовать по поправкам в Московской области можно в аэропортах, больницах, изоляторах временного содержания, на придомовых территориях, объектах промышленности.
Для обеспечения пожарной безопасности в период голосования в Подмосковье подготовлена группировка сил и средств МЧС в составе 8358 человек и 2126 единиц техники.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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