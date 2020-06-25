РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. В четверг, в первый день голосования по вопросам внесения поправок в Конституцию РФ, на территории Щелкова работают 123 избирательных участка, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. По вопросу внесения изменений в Конституцию можно проголосовать в течение семи дней. с 25 по 30 июня - период, предшествующий голосованию. 1 июля - день общероссийского голосования», - говорится в сообщении.

На участках организована максимальная эпидемиологическая безопасность голосующих. На входе - дезинфицирующий коврик и термометрия, готовы антисептики, наборы с масками, одноразовыми ручками и перчатками. Все это, как и бюллетень для голосования, выдается избирателям бесконтактным путем.