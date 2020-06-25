РИАМО – 25 июн. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией действия ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который проголосовал дистанционно и также получил бюллетень на избирательном участке, сообщает РИА Новости.

Теперь на столичном участке №141 пройдет проверка работы комиссии на предмет невычеркнутых электронных избирателей по этой ситуации.

«Специально «подарки» готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», - сказала Памфилова.

Зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что Лобков должен понести наказание за свои действия.

В четверг открылись избирательные участки, где граждане могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию, могут проголосовать в дистанционном формате на портале 2020og.ru.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>