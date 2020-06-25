РИАМО – 25 июн. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией действия ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, который проголосовал дистанционно и также получил бюллетень на избирательном участке, сообщает РИА Новости.
Теперь на столичном участке №141 пройдет проверка работы комиссии на предмет невычеркнутых электронных избирателей по этой ситуации.
«Специально «подарки» готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», - сказала Памфилова.
Зампред ЦИК Николай Булаев подчеркнул, что Лобков должен понести наказание за свои действия.
В четверг открылись избирательные участки, где граждане могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию, могут проголосовать в дистанционном формате на портале 2020og.ru.
Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>
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