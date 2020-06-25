РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 июн. В четверг министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым обсудили работы по проекту благоустройства новой парковой зоны, прилегающей к Князь-Владимирскому храму в Балашихе – главному храму Росгвардии, работы планируют завершить к середине сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«По поручению губернатора Андрея Воробьева мы в этом году благоустроим территорию, прилегающую к храму и скверу. Это очень интересный проект, он согласован с жителями, войсками Национальной гвардии РФ и Русской православной церковью. Здесь большая прилегающая территория, почти 2 гектара. Планируем завершить к середине сентября», – сказал Хайкин.

По его мнению, это будет очень интересная и значимая зона притяжения для жителей Балашихи.

«Благоустройство данной территории очень актуально в связи с отсутствием современных комфортных пространств в микрорайоне Дзержинский, где проживает около 20 тысяч человек», – подчеркнул Хайкин.

Также благоустроят площадь для торжественных мероприятий рядом с монументом и стелой. Для благоустройства монумента и стелы будут использованы инновационные технологии: стеклофибробетон и фибробетон.

В сквере расширят детскую площадку, заменят оборудование, там появится зона воркаута.

Также рядом с храмом в лесу разместят зоны для спокойного отдыха с качелями и шахматными столами.