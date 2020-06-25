РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. Депутат Мособлдумы Павел Максимович проведет онлайн-прием жителей Подольска 26 июня и разъяснит, как получить помощь в период пандемии коронавируса, а также почему и где нужно голосовать по поправкам в Конституцию РФ.

«Онлайн-прием граждан пройдет 26 июня с 11:00 до 13:00. Также проведу разъяснительную работу по новым мерам поддержки экономики и жителей страны в период пандемии коронавируса, по предложенным поправкам к Конституции РФ и возможным способам голосования с 25 июня по 1 июля», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обратиться со своим вопросом к депутату можно по номеру телефона: 8(903)222-55-15, через информационную систему «Избиратель-Депутат», электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru, социальные сети и интернет-мессенджер Skype.