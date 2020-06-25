РИАМО - 25 июн. Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области приняли участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудники двенадцати отделов надзора за строительством в четверг приняли участие в голосовании, свой выбор сделали и сотрудники Главного управления. Мы отдали свои голоса, а значит, приняли участие в формировании нового и современного формата управления государством и страной, в который мы живем», - сказал глава подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Основной день голосования по поправкам в Конституцию назначен на 1 июля, однако отдать свой голос можно уже с четверга. Это сделано ради удобства и безопасности граждан.

В Подмосковье насчитывается 5,8 миллиона избирателей, для участия в голосовании по Конституции в регионе открыли более 4 тысяч «классических» участков и свыше 2 тысяч площадок на улице.

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