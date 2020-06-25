РИАМО - 25 июн. На территории Подмосковья работают около 2 тысяч зарегистрированных турагентств и примерно 100 туроператоров, по итогам 2020 года в регионе ожидают как минимум 12 миллионов туристов, сообщил в четверг первый заместитель руководителя комитета по туризму Московской области Алексей Шимко.

«В Московской области порядка 2 тысяч зарегистрированных турагентств и около 100 туроператоров, которые работают как на въездного, так и на выездного туриста», - сказал Шимко в ходе онлайн-вебинара с экспертами о развитии туризма.

Он добавил, что из-за пандемии коронавируса в Подмосковье почти на 50% снизится туристический поток в 2020 году. По итогам этого года в Московской области ожидается как минимум 12 миллионов туристов.

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