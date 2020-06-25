РИАМО - 25 июн. Объявлены аукционы на выполнение ремонтных работ в зданиях ГБУЗ МО «Московский областной противотуберкулезный диспансер», поликлиники №2 ГБУЗ МО «Чеховская областная больница», лечебного корпуса ГБУЗ МО «Щелковская областная больница», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Опубликованы три закупки на выполнение работ по капитальному ремонту зданий больниц», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещения о проведении электронных аукционов опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Завершить ремонт и ввести объекты в эксплуатацию планируется в 2020-2021 годах.

Ремонт объектов проводится в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области.