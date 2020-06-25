РИАМО - 25 июн. Детский сад, рассчитанный на 250 малышей, построят на улице Академика Легостаева в Королеве, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По объекту получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию детского сада. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Особое внимание в ходе проектирования уделят удобству, комфорту и безопасности дошкольного учреждения.

Объект построят в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».