РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Временная платформа заработает на железнодорожной станции Горенки Горьковского направления Московской железной дороги 27 июня на период строительства новой платформы и крытого надземного пешеходного перехода, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 27 июня на остановочном пункте Горенки Горьковского направления МЖД, расположенного в городском округе Балашиха, пригородные поезда станут останавливаться у временной деревянной платформы. Временная платформа необходима, чтобы пассажиры могли пользоваться станцией и пригородным железнодорожным сообщением на период реконструкции инфраструктуры», - говорится в сообщении.

ОАО «РЖД» построит на станции новую платформу и крытый надземный пешеходный переход. На платформе расположится турникетный павильон с кассами и навес для защиты от осадков. После завершения строительства второго пути в Балашиху пригородные поезда станут останавливаться с двух сторон платформы.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за временные неудобства», - заключается в материале.