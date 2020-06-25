РИАМО – 25 июн. Явка на электронном голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ по итогам первых четырех часов составила 20%, сообщает РИА Новости.

«По данным к 13:40 явка на электронное голосование составила 20%. Всего в двух регионах - Москве и Нижегородской области - проголосовали 166 989 избирателей», - говорится в сообщении.

В четверг открылись избирательные участки, где граждане могут проголосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Жители Москвы и Нижегородской области, прошедшие регистрацию, могут проголосовать в дистанционном формате на портале 2020og.ru.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>