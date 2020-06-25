РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В подмосковном Подольске комиссия приняла без замечаний ремонт подъездов в двух домах на улице Юбилейной, сообщается в группе «Комитет по ЖКХ | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В четверг представители МКУ «Окружное Хозяйство», Госжилинспекции Московской области провели комиссионную приемку ремонта в подъездах многоквартирных домов. Ремонт в них выполнили управляющие организации МУП «ДЕЗ» и МУП «Водоканал».

«Проверили первый подъезд в доме №16 и 10-й подъезд дома №13А на улице Юбилейной. Оба приняли без замечаний», - говорится в сообщении.

Во время ремонта покрасили стены и потолки, заменили оконные блоки, почтовые ящики, светильники на энергосберегающие, положили новую напольную плитку на первых этажах и сделали ремонт входных групп.